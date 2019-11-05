У Николая Баскова заподозрили страшную болезнь

Исполнитель опубликовал на своей странице в Инстграме новый коллаж из четырех фотографий. На них он запечатлен на теннисном корте во время игры. На Баскове короткие шорты голубого цвета, белая футболка и кепка в цвет.
"Всем прекрасных выходных💥🔥💥", – подписал пост певец.
Поклонники поддержали новое хобби артиста. "Вы молодец!) В здоровом теле здоровый дух!) 👏👍", "Отличный способ снять рабочий стресс. Так держать!", "Активный отдых полезен и радостен", "Здорово!", – высказывались преданные фанаты.
"Вот это по-мужски🔥", – похвалил звезду фолловер.
Многие также отметили, что Басков находится в прекрасной физической форме и очень молодо выглядит. "Ух ты, как классно выглядите!", "Ты шикарен🔥", "Какой вы спортивный!", "Если бы ни лицо, не узнала бы)) Таким ровным и безволосым ногам позавидует любая девушка", "Какой хороший мальчик в шортиках😍", "Стройняшка❤️", – восхищались пользователи Сети.
Как писал Obozrevatel, некоторых напугала чрезмерная худоба артиста. Обеспокоенные подписчики предположили, что у Николая какое-то серьезное заболевание. Но сам он на этот вопрос предпочел не отвечать.
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