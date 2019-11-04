"Закончится летальным исходом": друг высказался о состоянии Фадеева из-за болезни

Жорин уверен, что музыканты, желая опорочить Фадеева, распространяют о нем неправдивую информацию. Адвокат считает, что продюсер не заслужил такого к себе отношения.
"Мы давно дружим, и я знаю, что у Максима большие проблемы с сердцем. А ряд артистов при этом постоянно вводит его в стресс! Снимают ролики, потом извиняются, все им хи-хи, ха-ха. Прежде, чем оскорблять талантливого человека с больным сердцем, надо задуматься о последствиях. Публичный хайп на Фадееве может закончиться для него летальным исходом", – поведал Сергей Жорин.
Адвокат рассказал также, как Максим Фадеев помогал Наргиз Закировой решить проблемы с экс-супругом. Бывший муж вымогал у артистки деньги. Тогда продюсер вступился за подопечную и советовался по поводу ее ситуации с адвокатом.
"Мы с ним обсуждали постоянно как ее физическую безопасность, так и юридическую. Поэтому ее высказывания о Максиме – это очень некрасиво и он, конечно, очень сильно переживает из-за этого", – поделился звездный юрист в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
Напомним, 30 октября, Максим Фадеев заявил, что прекращает сотрудничество со всеми артистами своего продюсерского центра. Права на песни теперь уже бывшие участники лейбла Malfa получат от него безвозмездно, за исключением двух человек, с которыми идут судебные разбирательства – Наргиз Закирова и Олег Майами.
За несколько дней до роспуска лейбла, 28 октября, у его основателя случился сердечный приступ. Несмотря на предынфарктное состояние, от госпитализации Максим Фадеев отказался. Ухудшение самочувствия, по сообщениям СМИ, было вызвано нервным истощением.
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