Игорю Крутому пришлось выступать за еду

Крутой опубликовал видео с импровизированного выступления в своем "Инстаграм". На кадрах музыкант играет мелодию на белом рояле со стеклянной крышкой.
Рядом с музыкантом сидит его сестра и внимательно прислушивается к каждой ноте. "Накануне поездки в Дюссельдорф заехал к сестре Алле на лучшую в мире запеканку, специально приготовленную для меня, рассчитавшись за это удовольствие демонстрацией своей новой композиции", – рассказал крутой.
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