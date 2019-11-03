Миддлтон тайно оказалась в пабе благодаря уловке принца Гарри

Наследнице Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотте всего четыре года, между тем девочка уже ходит в первый класс. Маленькая принцесса учится в одном из самых престижных заведений Лондона "Thomas’s school".
Родители учеников класса, в котором учится Шарлотта, решили собраться, выпить бокальчик-другой и узнать друг друга поближе. Герцогиня Кембриджская от предложения встретиться не отказалась.
Кейт Миддлтон смогла инкогнито посетить паб Hollywood Arms. Своему тайному появлению на вечеринке она обязана принцу Гарри.
Когда брат принца Уильяма еще был холостяком, он часто посещал это заведение. Специально для Гарри был оборудован отдельный вход. Благодаря уловке монарший отпрыск мог незаметно приезжать и уезжать из питейного заведения.
Тайный вход пригодился и Кейт Миддлтон. Герцогиня смогла сохранить приватность.
Кейт и другие родители расположились в зале, который вещает до 80 человек. Миддлтон провела в пабе несколько часов, сообщает DailyMail.
Отметим, что в той же школе, только в другом классе, учится старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Джордж. Учебное заведение сблизило детей герцогов Кембриджских, они стали больше времени проводить друг с другом. Между тем участились и ссоры. "Обычно это происходит из-за глупых вещей, таких как игрушки или телевизионные шоу, которые они хотят смотреть", – уверяет приближенный к королевской семье.
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