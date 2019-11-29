Мария Миронова откровенно о рождении ее ребенка другой женщиной

Мария Миронова объявила о рождении сына Федора в конце сентября. "Наше греческое чудо явилось в мир💓", – объявила тогда счастливая артистка, опубликовав фотографию следа от ножки новорожденного малыша. Артистку немедленно стали поздравлять с прибавлением в семействе. Многие радовались тому, что Марии в 46 лет удалось родить здорового ребенка.
Но нашлись и те, кто выразил сомнения в том, что Миронова действительно была беременна. В частности, поделились подозрениями некоторые подписчики и телеграм-канал "НеМалахов". По сведениям издания, за актрису носила и родила ребенка суррогатная мать.
Вот и на сей раз, когда Мария Миронова опубликовала фотографию детской коляски на фоне прудика, снова появились рассуждения на эту тему. В итоге, актриса не сдержалась и прокомментировала россказни о другой женщине. Она заявила, что не скрывала беременность от коллег, многие сотрудники видели ее изменившуюся фигуру. "Много свидетелей беременности слишком включая врачей, справок и документов. Я снималась в июле уже с животом. )) Костюмы перешивали не раз (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявила Мария Миронова в комментариях.
Действительно, если внимательно изучить фото Марии Мироновой на ее официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" за лето (отметим, что большой живот она открыто предъявила в августе), например, на снимке за июнь, где артистка позирует в купальнике, можно разглядеть несколько подозрительно увеличившийся живот.
Вот только телеграм-канал "НеМалахов" упорно стоит на своем. "Актриса Мария Миронова родила второго сына с помощью суррогатной матери. Не понимаем, почему дочь Андрея Миронова упорно это отрицает", – пишет издание.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Кто в шоу-бизнесе гей?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Всем дуракам посвящается
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
НОВОСТЬ
Путин сказал,что-бы чиновники решали проблемы регионов ,а не ему люди жаловались?
ХАЧАТУРЯН. Кто они униженные овцы или жестокие убийцы?