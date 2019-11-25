У Эрнста родится четвертый ребенок

58-летний Константин Эрнст и его 31-летняя супруга Софья одна из самых закрытый пар в отечественном шоу-бизнесе. Они редко выходят в свет вместе, еще реже дают интервью (вместе и поодиночке), а уж о том, что происходит в их частной жизни заинтересованной общественности остается только догадываться.
Лишь недавно Софья приоткрыла завесу тайны. Она дала довольно откровенное интервью журналу Tatler. "Мы оба люди закрытые. Муж – вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа", – объяснила супруга генерального директора Первого канала. Так, благодаря интервью стало известно, что двух дочерей пары зовут Эрика и Кира.
Однако, согласно сообщениям людей из близкого окружения Софьи и Константина, в ближайшем будущем в семье ожидается пополнение. В следующем году у девочек появится брат или сестра. Как утверждают знающие люди, у София Эрнст второй триместр беременности, и скоро округлившийся живот ей будет сложно скрывать.
"Конечно, Софья очень рада. Она уже опытная: следит за питанием, чтобы не набрать лишний вес и потом быстро вернуться в форму", – цитирует человека из близкого окружения семьи Starhit. Если эта информация правдива, то для Софьи будущий ребенок будет третьим, а для ее супруга Константина четвертым – помимо Эрики и Киры, от отношений с театральным критиком Анной Силюнас у него есть дочь Александра. Ей уже 25 лет. Саша давно живет в Нью-Йорке, окончила престижный вуз, профессионально занимается фотографией. Отметим, что пока известие о скором прибавлении в семействе ни Софья ни ее муж Константин Эрнст пока не прокомментировали.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?