Дочь Виктории Бони перестала ходить из-за серьезной травмы

На фотографиях девочка запечатлена с перебинтованной ногой и с костылями, без помощи которых она пока что не может ходить. Как оказалось, накануне она подвернула ногу. Это случилось во время каникул в Каннах.
"В гипсе и на костылях. Надеюсь, это наш последний гипс. Но это уже третий!!! Слава богу, не перелом! Но хорошая новость том, что завтра мы его уже снимаем!", – поделилась Виктория.
Поклонники заволновались о здоровье Анджелины. Обеспокоенные фолловеры пожелали звездной наследнице скорейшего выздоровления. "Гиперактивный ребенок! Поправляйтесь❤️", "Да благословит Господь Анджелину и исцелит! 🙌", "Куколка👧 чтоб никогда не болела🙏🏽 береги себя😘", "Зайка!!! Пусть скорее заживет ножка!!!!🙏", "Бедняжка☹️ Выздоравливай, малыш💋", – писали расчувствовавшиеся фанаты.
"Видимо, растет, и косточки не успевают укрепляться", – предположила подписчица.
Напомним, Виктория родила дочь семь лет назад. Ее отцом стал ирландский миллионер Алекс Смерфит. Но, к сожалению, экс-влюбленным не удалось сохранить отношения даже ради дочери. Поэтому вскоре после рождения малышки они разошлись.
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