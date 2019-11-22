"Не понимаю, что это": Лобода раскрыла тайну Линдеманна

Публикация появилась в аккаунте Лободы в Instagram. Постер подписан как Frau & Mann ("Женщина и мужчина").Сверху его украшает название группы, а снизу написаны имена Линдеманна и Тэгтгрена, а также указаны Лобода и Петер Стормаре.
Поклонники моментально отреагировали на появление этой публикации. Их реакция была однозначной – шок, ведь до этого момента о связи между немецким певцом и российской исполнительницей ходили ничем не подтвержденные слухи. Но почти все фолловеры звезды поздравили ее с таким интересным опытом в своей карьере.
"Интриганка ****, как жить-то дальше?! (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", "Ахренеть!", "Очень интересно😻 Но правда я не понимаю, что это🙈😂❤️", – написали подписчики Лободы.
К слову, сам Линдеманн в своем сторис точно также поделился со своими поклонниками постером предстоящего клипа, вызвав такую же бурную реакцию.
Как отмечает "360", снимали клип, судя по коротким роликам, которыми поделился солист Rammstein, в Санкт-Петербурге. На одном из пешеходных переходов группа Линдеманна спародировала знаменитых The Beatles.
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