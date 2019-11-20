Асмус решилась на смелый шаг после скандала с чудовищной травлей

"Я много раз участвовала в детских представлениях, но в таком качестве никогда. "СеРверный полюс" – спектакль для всей семьи, где мой персонаж появляется на экране, без прямого взаимодействия с партнерами. У нас уже состоялась съемка и это был совершенно новый опыт для меня", – рассказала Кристина в интервью с журналистами РИА Новости.
Актриса подчеркнула, что ей пришлось нелегко. Она привыкла и на экране, и на сцене взаимодействовать с коллегами, что помогает довершить образ. В этот же раз ей пришлось общаться даже со съемочной группой на слух, т.к. того требовали технические параметры роли.
"Я сидела на стуле на фоне хромакея, меня окружили приборами, я все время смотрела в камеру и общалась с группой на слух", – вспоминает знаменитость, – "Также для этого проекта был разработан образ искусственного интеллекта с голубыми волосами, аквагримом и линзами для глаз".
Асмус подчеркнула, что ей очень интересно, что же получится по итогу работы. По ее словам, такой подход к созданию шоу должен обязательно понравиться юным зрителям. Сама Кристина пообещала, что обязательно придет на премьеру спектакля вместе с семьей.
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