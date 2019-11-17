Виторган отказался покидать Москву по наставлению Собчак

Ирина Млодик поведала о реакции Ксении Собчак, когда та узнала о пополнении у Виторганов. "Ну, она, конечно, была в шоке. Ксюша сказала: "Ну давайте за городом поживите. Здоровье и все такое теперь вам надо беречь". Мы были тронуты ее приглашением", – заявила она. Несмотря на это, супруга актера предпочла осталась с мужем в своей уютной квартире.
Ирина добавила, что Максим Виторган также испытал настоящий шок, когда узнал о рождении сестер. "Он вообще-то очень сдержанный, но здесь был очень удивлен", – добавила Млодик.
Ранее шоумен Андрей Малахов заявил, что "самой дорогой" знаменитостью на его программе был Эммануил Виторган. От этой информации у Ксении Собчак отвалилась челюсть. Журналистка буквально подпрыгнула на стуле от неожиданности, услышав имя своего бывшего свекра.
"Да ты шутишь, ну нет, ну ладно, ты гонишь", – сказала Ксения. В ответ шоумен поклялся, что Виторган взял с него миллион 800 тысяч за эксклюзивное интервью. Тогда артист представил общественности новорожденную дочь Этель.
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