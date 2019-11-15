Подлец изрезал стеклом лицо: Кравец шокировала снимками после насилия

Главная светская львица Москвы Алена Кравец прошла все круги ада. Ее били до синяков и потери сознания, сбрасывали с лестницы. Все эти испытания недавно вдохновили ее на запись песни "Сильная". А еще Алена поклялась себе помогать жертвам домашнего насилия.

"Об ужасах семейного насилия я знаю все не понаслышке, – смахивает слезу Алена. – Знаю, как тяжело, как больно, как горько это. Во мне до сих пор все кипит, когда вспоминаю пережитое. Поэтому я, как никто, понимаю девушку, которая была на днях зверски изуродована своим мужем".

На красавицу из Волгоградской области сейчас страшно смотреть. "Муж, тот самый муж, который клялся быть рядом и в горе, и в радости, до полусмерти избил ее и изрезал стеклом лицо, – вздыхает Алена. – Изувечил прямо на глазах у ребенка. Это чудовищно. Я не знаю, что в голове у этого мужчины (и мужчины ли?!), но знаю, что сейчас испытывает его жертва. Поэтому искренне хочу ей помочь".

Добрая Аленушка публично предложила пострадавшей девушке свою помощь. Лучшего пластического хирурга, косметолога, психолога – все это Кравец обещала ей обеспечить. "Но я не могу, увы, изменить мир и избавить его от моральных уродов. А если ты поднимаешь руку на свою жену, на плоть от плоти, как говорит Библия, то ты моральный урод. Люди, будьте добрее, мир полон зла, не стоит его множить", – написала она на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Пост Алены вызвал шквал откликов. Оказалось, что чуть ли не треть женщин регулярно подвергается избиениям дома. Но молчат – ради детей, ради того, чтобы играть перед соседями и друзьями в приличную семью. Алена Кравец уверяет, что готова возглавить всероссийское движение против домашнего насилия. Она сильная, она сможет.