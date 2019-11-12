Не все дети остались рядом: мечты Анджелины Джоли рухнули

По приезде звезда решила устроить пикник в компании семьи и коллег. К сожалению, ее планам не суждено было сбыться. На берег налетел мощный ураган, который разбил мечты Джоли об отдыхе возле океана.
Кроме того, не все удачно подобрали одежду перед выходом из дома. Десятилетняя Вивьен и 14-летняя Захара надели короткие шортики и майки. У них даже не оказалось очков, которые бы защитили глаза от песка.
Самыми предусмотрительными оказались Анджелина и 13-летняя Шайло. Актриса облачилась в черное пальто и джинсы. А ее дочь выбрала спортивный костюм и вязаную шапку. Обе имели при себе очки.
Примечательно, что в поезде не оказалось сыновей знаменитости. И если со старшим, Мэддоксом, все понятно – он уехал учиться в университет в Корее, то в отношении Пакса Тьена остается только гадать.
Судя по всему, любящая мать слишком привыкла к большому количеству детей вокруг себя, поэтому на пикник она пригласила 12-летнюю коллегу по цеху – Лию Макхью. Малышка легко нашла общий язык с наследниками Анджелины.
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