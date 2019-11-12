Не все дети остались рядом: мечты Анджелины Джоли рухнули

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Срочно: умерла Пугачева
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
"Как же так?!": Кабаеву потрясла неожиданная смерть Утяшевой
Смерть перед концертом в Минске: семья Пугачевой убита горем
партнеры
Вторник 12 ноября
Лента новостей
14:02
Полицейский спрятал труп студента
14:01
Мужчина с израненными руками шокировал продавцов в Мурманске
13:38
В Кремле озвучили условия встречи Путина и Зеленского
13:36
В парке "Сказка" состоится грандиозная премьера
13:22
Россияне боятся маленьких зарплат
13:11
Вскрылись сенсационные подробности крупной аферы Порошенко
12:53
Диетологи рассказали о вреде моркови и редьки
12:52
"Наследники Бандеры" объявили охоту на Соловьева
12:52
В России определили лучшее подсолнечное масло
12:34
Следователи проверят доцента Соколова на другие преступления
12:32
"Уже идет финал": заигравшемуся Лукашенко указали на дверь
12:24
"Позор": Туктамышевой досталось после провального выступления
12:08
Детокс для волос и кожи головы от Head & Shoulders
11:55
"Сотни миллионов": Трамп поймал на крючок наивного Зеленского
11:52
"Я совершаю ошибку!": Бузова взмолилась о прощении
11:50
Беспардонный Зеленский поставил дерзкое условие Путину
11:50
"Сошелся с моим бывшим мужем": Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга
11:44
Телеведущая Екатерина Андреева откровенно о разводе с мужем
11:44
Цирроз и язва: после 35 лет мужчин становится меньше
11:38
Почему секс превратился в фастфуд
11:22
"Это бесплатно": Бородина удивила признанием о пластических операциях
10:59
"Новая девушка": Плющенко ушел от Рудковской
10:59
"Две старые клячи": Рудковская и Собчак стали объектами насмешек
10:47
Вдову Магомаева увезли в больницу
10:42
Проблемы с сердцем заставили Сердючку заткнуть рот
10:17
Высоцкую с Кончаловским сняли в интимный момент
10:15
Знаменитая актриса призналась в связи с петербуржским расчленителем
10:14
Россиян попросили не есть сладкое на голодный желудок из-за диабета
09:55
Мопс – поп-звезда стал самым "хорошим мальчиком" 2019 года в США
09:52
"Не будь лохом": Зеленский получил неожиданное предупреждение
09:45
"Кто-то умер": траурный снимок Успенской ошарашил россиян
09:23
"Огрызается и плюется": истерике Лукашенко нашли объяснение
09:18
Эффектная Пугачева предстала на публике с другим мужчиной
09:16
"Никаких стирок": врач дала советы метеозависимым людям
09:10
Седокова в шоке после нападения буйного алкоголика на дочь
08:42
Следствие засекретило материалы дела Ивана Голунова
08:32
"Врачи говорили ужасные вещи": откровения Разина о больной раком Заворотнюк
08:24
Малышева отреагировала на грязную ложь
08:21
Экс-президенту Боливии Эво Моралесу предложили политубежище в Мексике
06:35
Скоро конец: известный астролог ошарашил предсказанием о Путине и Зеленском
06:12
"Секса мне хватает всегда": Волочкова об интимной жизни и имплантах
04:38
"Растворится в любви": замужнюю Канделаки ждет судьбоносная встреча
02:25
Дочь Бони перестала ходить из-за серьезной травмы
00:09
"Становится слабее, уходит вниз": Пугачева теряет голос
22:32
На юге Москвы такси протаранило пять автомобилей
21:54
Свадьба не за горами: Волочкова о романе с одиозным журналистом
21:49
Медведи держат в страхе жителей Коми
21:41
Не будет страны: Зеленский решил добить полуживую Украину
21:29
"Хапуги": родных Фриске смешали с грязью после откровений у Кудрявцевой
21:21
В Петербурге два человека попали под колеса автобуса
21:18
Отъевшаяся Кардашьян потерпела фиаско
21:11
Лишили авто: житель Ижевска поплатился за долги
21:06
Новый брак и рождение ребенка: стало известно о грандиозных переменах в жизни Милявской
20:55
Шепелев и его новая возлюбленная готовятся к свадьбе
20:51
Звезду "Ночного дозора" экстренно доставили в больницу
20:44
"Я абсолютно разбита": Темникова столкнулась со страшной утратой
20:39
В Кузбассе мужчина угнал трактор и задавил отца
20:24
Сыну Иннокентия Смоктуновского вызвали медиков
20:09
"Что творишь-то?!": Виторган распалился от вида раздетой Судзиловской
19:57
"Господи, это какая-то низость": Волочкова о сексуально неудовлетворенной Собчак
19:49
В Подмосковье школьник сломал нос учительнице
19:44
Разогнавший артистов Фадеев шокировал новым заявлением
19:32
Что довело до реанимации дочь Польны и Клявера
19:12
Воспитательница утонула в бассейне детсада в Уфе
19:09
"Я думала, вы против насилия!": жена Тарасова получила под дых
19:02
"Зачистить и вернуть без людей": раскрыт страшный план украинцев на Донбасс
18:45
Есть пострадавшие: на севере Петербурга прогремел взрыв
18:26
Специалисты назвали смертельную дозу водки
18:21
Щедрый Лукашенко ублажил роскошную Пугачеву
18:14
"Никогда не поздно!": найден способ продлить жизнь после сердечного приступа
17:58
WhatsApp массово блокирует пользователей
17:51
70-летний Грачевский высказался после слухов о беременности молодой жены
17:43
Один озолотил, другой обобрал: Волочкова о главных мужчинах своей жизни
17:15
Расчленивший студентку профессор устроил истерику в зале суда
17:09
Шнуров спровоцировал травлю участницы шоу "Голос"
16:40
Попал в реанимацию: под Москвой иномарка сбила мужчину
16:29
Самый эффективный способ исполнения желания в 2020 году
16:17
Зимний макияж: советы стилиста
16:17
Житель Забайкалья зарезал двух женщин и ранил маленького ребенка
16:00
"Перестаньте меня судить": Волочкова взяла пример с Пугачевой
15:58
"Я решила, что покончу с собой": пронзительная исповедь матери Хворостовского
15:48
Дочь раскрыла страшные подробности о раке у Задорнова
15:46
Знаменитый режиссер умер в возрасте 59 лет
15:32
"Марис Лиепа. С любовью": премьера на сцене Кремлевского дворца
15:26
На станции "Таганская" московского метро человек упал на рельсы
15:18
Выходка обманщика Зеленского привела украинцев в ярость
14:59
Разбуди внутреннего джедая и нанеси удар по налету с Oral-B
14:54
Хладнокровно и безжалостно: как историк избавился от трупа студентки (видео)
14:36
Россиянам предрекли взлет цен на сотовую связь
14:30
Concord Orchestra: Властелин Тьмы уже совсем близко
14:27
Конфискация имущества: трусливого Порошенко довели до паники
14:17
Украинцам объявили о признании Киевом независимости Донбасса
14:15
Не рак: чем на самом деле больна Анастасия Заворотнюк
14:14
"Недели молчания": Майли Сайрус пережила серьезное потрясение
14:14
"Когда жена дала сдачи": знаменитый рэпер получил тяжелую травму
13:52
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
13:37
"Не хотел бы говорить": старый гей откровенно о провале Медведевой
13:22
Массовые протесты в Минске: Лукашенко посоветовали спасаться бегством
13:09
Бомжует под забором: Светлана Дружинина вышвырнула внука без копейки на улицу
13:06
Первый работающий кот появился в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зимний макияж: советы стилиста
"Растворится в любви": замужнюю Канделаки ждет судьбоносная встреча
Соблазнительная модель покорила сердца миллионов
"Страшная какая": новое фото Пугачевой разнесли в пух и прах
"Я не грустная": Брежнева оправдалась после слухов о разладе с мужем
"Легких родов!": Милявская обратилась к любовнице мужа
Шоу-бизнес

Не все дети остались рядом: мечты Анджелины Джоли рухнули

Анджелина Джоли. Фото: www.globallookpress.com
Голливудская актриса Анджелина Джоли отправилась на Канары ради съемок в фильме "Вечные". С ней поехали и ее четверо детей.
прочитано 591 раз

По приезде звезда решила устроить пикник в компании семьи и коллег. К сожалению, ее планам не суждено было сбыться. На берег налетел мощный ураган, который разбил мечты Джоли об отдыхе возле океана.

ПО ТЕМЕ

"Кнуты, горячий воск, кляпы": перепуганный до смерти Питт боится страшной мести Джоли

"Я вынуждена ездить за бывшим мужем": Джоли оказалась в зависимости от Питта

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Кроме того, не все удачно подобрали одежду перед выходом из дома. Десятилетняя Вивьен и 14-летняя Захара надели короткие шортики и майки. У них даже не оказалось очков, которые бы защитили глаза от песка. 

Самыми предусмотрительными оказались Анджелина и 13-летняя Шайло. Актриса облачилась в черное пальто и джинсы. А ее дочь выбрала спортивный костюм и вязаную шапку. Обе имели при себе очки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❤️

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial)

Примечательно, что в поезде не оказалось сыновей знаменитости. И если со старшим, Мэддоксом, все понятно – он уехал учиться в университет в Корее, то в отношении Пакса Тьена остается только гадать.

Судя по всему, любящая мать слишком привыкла к большому количеству детей вокруг себя, поэтому на пикник она пригласила 12-летнюю коллегу по цеху – Лию Макхью. Малышка легко нашла общий язык с наследниками Анджелины.

12 ноября 2019, 13:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Не будь лохом": Зеленский получил неожиданное предупреждение
"Уже идет финал": заигравшемуся Лукашенко указали на дверь
Скоро конец: известный астролог ошарашил предсказанием о Путине и Зеленском
В парламенте Германии признали Крым частью России

Шоу-бизнес

Пелагея заикнулась о второй беременности
Бочкарева покаялась после публичной порки из-за наркотиков
Нюша перевозбудила россиян откровенным снимком с яхты
"С девочками или мальчиками": звезда "Голоса" откровенно о взятках и сексе на проекте

Проишествия

Хладнокровно и безжалостно: как историк избавился от трупа студентки (видео)
Ревновала к дочерям: всплыли новые детали отношений красотки из Петербурга и ее убийцы
Велели голоса в голове: 36-летний мужчина зарезал ребенка в детском саду
Следствие засекретило материалы дела Ивана Голунова

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Шоу-бизнес

Свадьба не за горами: Волочкова о романе с одиозным журналистом

На интервью знаменитости приехали вместе
Шоу-бизнес

Эффектная Пугачева предстала на публике с другим мужчиной

Примадонна появилась на премьере без Максима Галкина
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева откровенно о разводе с мужем

Сотрудница Первого канала рассказала о личной жизни
Шоу-бизнес

"Новая девушка": Плющенко ушел от Рудковской

Фигурист стал инициатором разрыва

Гороскоп

Совет на выходные
Финансовый гороскоп на 2020 год
Гороскоп на неделю
Гороскоп здоровья на 2020 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Не хотел бы говорить": старый гей откровенно о провале Медведевой
Пьяный Емельяненко приставал к людям на улице
Акинфеев повторил трюк с ногой на матче этапа Лиги Европы
"Я полуголая и справилась с этим": лесбиянка из UFC решилась на отчаянный шаг

Регионы

Дерзкая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru