Рыдающая Регина Тодоренко обнажила душу

Бэкстейдж с рабочего процесса супруга певца Влада Топалова выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На записи Регина Тодоренко начинает рыдать после фразы: "Только я выбираю, кто я настоящая и какой я хочу быть".
В посте она пояснила, с чем связан такой всплеск чувств. По словам телеведущей, во время съемки она вспомнила о всех своих недостатках, которые тщательно скрывает всю жизнь.
Выяснилось, что о некоторых вещах Регине страшно рассказывать, сообщает Teleprogramma.pro. При этом есть огромное желание поделиться, найти единомышленников, которые поддержат и подскажут, как справляться.
"В общем, это лирическое отступление к тому, что мы так часто пытаемся спрятать, закопать, растоптать ту часть себя, которую считаем несовершенной. Что напрочь забываем, какими мы являемся на самом деле, надевая маску придуманного нами персонажа. Я все!" – заявила Тодоренко.
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