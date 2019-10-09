Озолотившаяся Пугачева нашла новый способ отобрать деньги у простых людей

В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, и в честь юбилея был организован грандиозный концерт. Не все желающие смогли на него попасть, потому что цены на шоу "кусались", но теперь любой желающий сможет посмотреть концерт Примадонны в кино.

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