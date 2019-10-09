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Озолотившаяся Пугачева нашла новый способ отобрать деньги у простых людей

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, и в честь юбилея был организован грандиозный концерт. Не все желающие смогли на него попасть, потому что цены на шоу "кусались", но теперь любой желающий сможет посмотреть концерт Примадонны в кино.
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Важное сообщение Алла Пугачева опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Она выложила собственное фото и написала: "Все те, кто не смогли попасть на мой Юбилейный концерт, смогут увидеть его в КИНОТЕАТРАХ в конце октября. СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ. ⭐️⭐️⭐️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Алла Пугачева.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Судя по комментариям, поклонники весьма обрадовались такой новости. Причем, не только простые люди, но и отечественные знаменитости. Так, автор-песенник Игорь Николаев сообщил: "На концерт мы попали 😂, но в кинотеатр тоже пойдем обязательно!!!❤️❤️" А еще обещал сходить в кино продюсер Игорь Крутой. Поп-король Филипп Киркоров и дочь Примадонны Кристина Орбакайте ограничились смайликами.

Почему-то не все обрадовались сообщению Аллы Пугачевой. Нашлись и такие комментаторы, кто негативно воспринял объявление. "Сумма билета?)", "Опять хочет народ объегорить((", "Да сколько можно уже про этот концерт... И так озолотилась на нем мама не балуй", "В кинотеатрах???? Да кто ж пойдет? Это можно смотреть лежа на диване", – высказались комментаторы.

Отметим, что цены на билеты юбилейного концерта были взвинчены практически сразу, как стало известно о мероприятии. Всему виной оказались перекупщики. По слухам, некоторые заветные бумажки продавались за полмиллиона рублей. Тогда по этому поводу даже разразился скандал. Несмотря на это, концерт Аллы Пугачевой сорвал оглушительный успех.

Автор: 9 октября 2019, 13:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

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