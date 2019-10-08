Басков ушел в отрыв с молодыми красотками (видео)

Отмечается, что эта работа стала девятой по счету в коллаборации с режиссером Сергеем Ткаченко. Клипмейкер решил представить артиста в новом, непривычном амплуа. Баскова нарядили в яркие одежды с принтами, картину андегрануда 90-х годов дополнили съемки в советском ДК и стильные очки.
"Я очень рад, что клип бьет сильнейшей энергией через край – энергией музыки Виктории Кохана и стихов Михаила Гуцериева, с которыми давно сотрудничаем. Мы стремились максимально использовать возможности танцевального жанра, когда певец голосом выражает эмоции, а танцор посредством пластики доносит смысл стихов", — цитирует Баскова издание Starhit.
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