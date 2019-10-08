Алика Смехова раскрыла секрет сохранения молодости

Как оказалось, секрет кроется в правильном уходе за кожей. Алика Смехова доверяет лицо только опытным косметологам.
Смехова много гастролирует и снимается, поэтому ее кожа часто страдает от внешних воздействий. Перелеты, переезды с места на место, постоянные недосыпы, неправильное питание в дороге – все это не лучшим образом сказывается на внешности артистки. Поэтому раз в год Алика Смехова проходит курс коллагенотерапии.
Одного курса хватает, чтобы сохранить свежесть и упругость кожи на много месяцев. Более того, после процедуры начинает вырабатываться собственный коллаген, а ведь после 50 лет у женщин полностью прекращается процесс выработки коллагена третьего типа, который доставляет к коже влагу, делая ее бархатистой.
"После лицо буквально сияет, а кожа становится гладкой и эластичной", – пишет Алика Смехова в личном "Инстаграм".
Подписчики отметили, что процедура, судя по всему, очень эффективная, так как артистка выглядит намного моложе своих лет. Реальный возраст Алики Смеховой угадать очень сложно.
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