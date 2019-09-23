Алика Смехова пожаловалась на проблемы с младшим сыном

Знаменитость одна воспитывает 19-летнего Артема и 11-летнего Макара. Как оказалось, у младшего наследника артистки начался непростой период. Алика Смехова пожаловалась на сына в личном "Инстаграм".
"Я думала, что мои дети будут всегда маленькими и покладистыми пупсиками, как на этой старой фотке🙃но оказывается-они вырастают🤦🏻♀️а еще каждый из них вступает в переходный возраст, причем уже лет с 11-ти...и каждый...и надолго😅и вот здесь все кисельные радости растекаются в гормональные всплески и стремительный рост🤭вот и у младшего началось, и снова здравствуйте (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала знаменитость в микроблоге.
Алика Смехова попросила совета у подписчиц. "Особенно интересует, как с этим справляются женщины без помощи мужчин?" – уточнила артистка.
Как оказалось, артистка не одинока в этом вопросе. Многие подписчицы столкнулись со сложностями в воспитании подростков. Этот период, по мнению большинства интернет-обывательниц, необходимо просто переждать. Алике Смеховой пожелали терпения.
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