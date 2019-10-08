"Дети его изменили": Лазарев скрыл от матери скорое прибавление в семье

В конце сентября вокалист подтвердил слухи о рождении дочери. Новости о появлении наследницы Сергей Лазарев скрывал не только от коллег и друзей, но и от самых близких. Как оказалось, мать артиста далеко не сразу узнала о пополнении в семье.
Сейчас Валентина Викторовна принимает активное участие в воспитании малышки. Внуки для родительницы звезды – смысл жизни.
"Помогаю Сереже с ними, хотя он прекрасный папа и сам отлично справляется, лишний раз меня никогда ни о чем не попросит. Может и подгузник поменять, и еду приготовить... Конечно, дети его изменили. Он стал еще более ответственным, взрослым. Всегда торопится домой, сын и дочь – на первом месте. И я любуюсь, наблюдая за их взаимоотношениями", – призналась мать Сергея Лазарева.
Артист всегда мечтал о большой семье. Думая о будущих детях, Сергей представлял одну и ту же картинку: мальчика, а рядом девочку – поменьше.
Рождению Анны обрадовался и старший ребенок Сергея Лазарева – Никита. Мальчик папу к сестренке не ревнует.
"Хотя я переживал, что будет соперничать за внимание. Он чуткий, понимающий и добрый мальчик. Любит наблюдать за Анечкой, приносит ей свои игрушки, аккуратно держит на ручках... Кроха внешне сейчас копия Никиты в годик, но по характеру более упертая и требовательная", – цитирует певца StarHit.
Напомним, первенец Сергея Лазарева родился в 2014 году. Артист два года скрывал существование Никиты. На прошлой неделе вокалист признался, что год назад стал отцом девочки Ани. Дети артиста родные брат и сестра, но выносили их разные суррогатные матери.
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