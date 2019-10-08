Неожиданный поступок фанатки Билана восхитил россиян

Общаясь со зрителями, исполнитель подошел к краю сцены и заметил, что у него развязался шнурок. Певец присел, чтобы его завязать, но было неудобно делать это с микрофоном в руке. На помощь пришла одна из фанаток.
Взрослая женщина встала со своего места и, положив рядом с Димой Биланом букет, завязала ему шнурки, пишет Teleprogramma.pro. Дима Билан оторопел от подобной заботы, а позже поблагодарил поклонницу в "Инстаграме".
Фолловеры восхитились поступком зрительницы. "Хорошая женщина, добрая и заботливая", "Как это мило и трогательно, по-родному, по-домашнему, ведь все свои!", "Эта славная женщина может претендовать на звание самой заботливой поклонницы", – высказались в комментариях подписчики Димы Билана.
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