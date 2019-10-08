Неожиданный поступок фанатки Билана восхитил россиян

7 октября артист выступил в Омске. Дима Билан опешил от заботы одной из поклонниц.

Общаясь со зрителями, исполнитель подошел к краю сцены и заметил, что у него развязался шнурок. Певец присел, чтобы его завязать, но было неудобно делать это с микрофоном в руке. На помощь пришла одна из фанаток.

Взрослая женщина встала со своего места и, положив рядом с Димой Биланом букет, завязала ему шнурки, пишет Teleprogramma.pro. Дима Билан оторопел от подобной заботы, а позже поблагодарил поклонницу в "Инстаграме".

Фолловеры восхитились поступком зрительницы. "Хорошая женщина, добрая и заботливая", "Как это мило и трогательно, по-родному, по-домашнему, ведь все свои!", "Эта славная женщина может претендовать на звание самой заботливой поклонницы", – высказались в комментариях подписчики Димы Билана.