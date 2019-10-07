"Мои": настрадавшаяся Кудрявцева похвасталась семейной идиллией

Телеведущая и ее супруг хоккеист Игорь Макаров отправились на прогулку с годовалой дочерью. Наследница Леры Кудрявцевой Мария растет настоящей модницей.

В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость опубликовала пару снимков, на которых запечатлена настоящая семейная идиллия. Лера Кудрявцева, ее муж и отпрыск гуляют на улице. Фото, на котором запечатлен Игорь Макаров с маленькой Машей, артистка с гордость подписала: "Мои".

Отметим, что до появления в семье ребенка, отношения Кудрявцевой и Макарова многие не воспринимали всерьез. Даже о свадьбе теледивы и спортсмена говорили со скепсисом, ведь для Леры этот брак стал третьим, да и разница в возрасте между супругами 16 лет.

Разговоры за спиной Кудрявцеву не смутили, слова злопыхателей она пропускала мимо ушей. Ради избранника телеведущая пересмотрела свои взгляды на многое в жизни.

"Просто возникает ощущение надежного тыла, крепкого мужского плеча, рядом с которым можно расслабиться. Раньше я все боялась где-то не засветиться, выпасть из обоймы и все бежала, бежала... Но когда встретила Игоря, вдруг открыла для себя, что кроме работы есть и другие радости", – рассказывала знаменитость после бракосочетания.

Вторая волна сплетен настигла Леру Кудрявцеву, когда стало известно, что в семье скоро будет пополнение. В прессе появилась информация, что ребенка чете выносила суррогатная мать. Когда маленькая Маша появилась на свет, Лере Кудрявцевой пришлось сделать официальное заявление, чтобы остановить поток неправды.

"Я родила сама. Как бы вам не хотелось услышать другое. Смиритесь с этим. Мы созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков!" – сказала тогда звезда.

В июне 2019 года Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили шестилетие совместной жизни. Паре пришлось пройти через множество испытаний, поэтому, неудивительно, что телеведущей, настрадавшейся от сплетников, хочется кричать о своем счастье и постоянно хвастаться им в соцсетях.