Дочь Галкина восхитила манерами леди

На кадрах дочь Аллы Пугачевой и юмориста красит губы гигиенической помадой. Также девочка примеряет украшения и появляется с букетом цветов.
Поклонники звездной семьи отметили, что очаровательная дочь Максима Галкина растет модницей и кокеткой. Она любит все, что свойственно настоящим леди. Фолловеры одарили малышку массой комплиментов. "Не могу, такая хорошенькая она у вас!!!", "Солнышко, такая сладенькая, лапотуська", – написали комментаторы.
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