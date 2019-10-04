Череда обманов и измен: новому роману Топурии предрекли печальную участь

Артистка опубликовала снимок с избранником в соцсетях. В комментариях Кети Топурия даже призналась в любви к ухажеру, которым оказался 35-летний дипломат и бизнесмен Лев Деньгов.
Между тем таролог и парапсихолог Наталья Копнева, сделав карточный расклад, увидела, что этот роман не продлится долго. Отношения уже "зависли", Деньгов провоцирует ссоры.
"Она, в свою очередь, настроена крайне серьезно и эмоционально рассчитывает на длительные отношения с дипломатом. Топурия действительно хочет с ним строить семью, жить с ним. Но для Деньгова это, к сожалению, просто очередная интрижка", – говорит ведунья.
По словам таролога, Кети Топурию ожидает череда обманов и измен в отношениях с Львом Деньговым. Артистка какое-то время будет закрывать глаза на выходки избранника, всеми силами пытаться удержать эти отношения. "С ее стороны это будет разрыв с тяжелым сердцем", – цитирует таролога Womanhit.ru.
Отметим, что после обнародования имени нового избранника Кети Топурии, в Сети "всплыли" неприглядные факты из биографии Льва Деньгова. Как оказалось, предприниматель ранее состоял в браке. В 2015 году супруга подарила Льву дочь, однако малышка не прожила и года. Деньгов в сложной ситуации показал себя не с лучшей стороны: он сбежал, оставив жену с умирающими ребенком на руках.
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