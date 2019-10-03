"Живу на последние деньги": Айза Анохина сделала неожиданное признание

Экс-супруга рэпера Гуфа рассказала поклонникам о своем страхе. Девушка выложила откровения в социальную сеть.

Не так давно в столице прошла церемония вручения премии "ТЭФИ". Анохина приняла участие в конкурсе телевизионщиков со своим проектом "ЯЖЕМАТЬ", однако программа уступила внезапно возродившемуся после дести лет тишины "Последнему герою".

Впрочем, телеведущая не расстроилась, и в своих сториз рассказала поклонникам, что в следующем году снова будет пытаться завоевать приз. По словам девушки, она уже готовит новый проект, детали которого держатся в тайне. "Это очень большой проект, и на его монтаж и запуск нужно время. Вначале я расстроилась ,что так долго ждать) Но потом приняла этот факт) и продолжаю ждать! И вот за него точно получим ТЭФИ (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)".

Кроме того, на волне ответов на вопросы фанатов, девушка решила поделиться своим большим страхом. Экс-жена Гуфа поведала, что боится остаться без работы, т.к. все ее сбережения разошлись на семейные нужды.

"Честно? Боюсь, что не будет работы. Что не смогу зарабатывать… все сбережения ушли на квартиру и ремонт. Рекламы в инста нет) с салона все деньги идут на новый салон. Да, мне страшно," – рассказала Анохина.

Впрочем, телеведущая уточнила, что не поддается панике. Она отметила, что живет в данный момент на последние деньги, однако с оптимизмом смотрит в будущее. Кроме того, Айза дополнила, что находится в режиме ожидания – своих проектов и "своих" людей.