"Как смерть": болезненный вид резко сдавшей Пугачевой вызвал оторопь

Примадонну сфотографировали на одном из светских мероприятий. Журналисты запечатлели Аллу Пугачеву в компании ее мужа Максима Галкина.
Прославленная артистка, как всегда, пыталась выглядеть молодо. На ней было короткое красное платье, модные ботинки и легкая ветровка. Но внимание россиян приковала не ее одежда. "Бледная, как смерть!" – написал один из пользователей.
Многих обеспокоил внешний вид певицы. Кто-то обратил внимание на распухшие колени, другие – на сморщенные руки. "Алле, по-моему, ******* (неминуемый конец – Прим. ред)", – выругался пользователь.
Были и те, у кого облик исполнительницы оторопь не вызвал. "Прекрасная пара, даже затрудняюсь сказать, кто краше, молодцы!" – восхищается комментатор. "Смешно читать комменты, счастья вам семейного и долгие годы! Обожаю обоих!" – обратился к Пугачевой и Галкину другой.
Отметим, что любой снимок Аллы Пугачевой в социальных сетях вызывает невероятный отклик. Примадонна никого не оставляет равнодушным: ее либо ругают, либо хвалят на все лады.
Так, например, произошло и с последней ее публикацией в "Инстаграм". Как писали "Дни.ру", Алла Пугачева выглядела так хорошо, что ее можно было бы принять за сестру Кристины Орбакайте.
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