Постельное видео Лазарева утекло в Сеть

Начинается видео с того, что исполнитель хвалит стряпню эффектной красотки. После долгих попыток помыть посуду парочка оказывается в кровати.
Вскоре выясняется, что это розыгрыш, но разгадка ждет поклонников в самом конце. Чувственное видео – просто реклама средства для посудомоечных машин, пишет "Экспресс газета".
Фолловерам не удалось увидеть пикантных сцен с участием артиста, однако они пришли в восторг. "Божественен", "Какой хороший", "Сергей, Вы, как всегда, сногсшибательны", – одарили комплиментами Сергея Лазарева фанаты.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
Злые или добрые родители???
Кем вы работаете?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Отмороженный маньяк?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?