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Постельное видео Лазарева утекло в Сеть

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Певец опубликовал в своем "Инстаграме" интересный ролик. На кадрах Сергей Лазарев милуется с симпатичной блондинкой.
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Начинается видео с того, что исполнитель хвалит стряпню эффектной красотки. После долгих попыток помыть посуду парочка оказывается в кровати.

Вскоре выясняется, что это розыгрыш, но разгадка ждет поклонников в самом конце. Чувственное видео – просто реклама средства для посудомоечных машин, пишет "Экспресс газета". 

Фолловерам не удалось увидеть пикантных сцен с участием артиста, однако они пришли в восторг. "Божественен", "Какой хороший", "Сергей, Вы, как всегда, сногсшибательны", – одарили комплиментами Сергея Лазарева фанаты.


Автор: 24 октября 2019, 10:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

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