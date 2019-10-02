"Вот и вся магия": возмутительная правда о новом сезоне "Битвы экстрасенсов"

Сколько раз программу поливали помоями и публиковали всяческие расследования, да только "Битва" все еще держится на плаву. Продюсеры и редакторы программы долго думали о съемках нового сезона и не прогадали. С первого же выпуска шоу взлетело на вторую строчку в рейтингах проектов телеканала "ТНТ".
Руководители программы отметили, что в этот раз испытания будут "еще честнее", однако им тотчас же предоставили контраргументы. Отметим, что экстрасенсы участвуют в "Битве" не ради денег, а ради пиара. Те же, кому не удалось пройти в проект, открыто высказываются в соцсетях о его подноготной.
"К нашим ребятам, которые вылетели с юмористического проекта, подходили с "Битвы экстрасенсов" продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов. Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия," – рассказала участница КВН Наталья Краснова.
Как сообщает издание "Комсомольская правда", такие случаи нередки. Остаются вопросы не только к экстрасенсам, но и к режиссерам шоу. Например, один из телезрителей заметил несостыковку по времени соревнования.
"Вот интересен один момент: съемки "ширмы" длились шесть часов, а девушка во льду была только час за ширмой... Это как?" – поинтересовался мужчина.
Подобные ляпы можно встретить довольно часто. Тем не менее, на отсутствие рейтингов 20-ый сезон "Битвы экстрасенсов", похоже, не жалуется.
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