Названа дата свадьбы разбогатевшего Джигурды

Артист вскоре должен осуществить свою мечту – сыграть свадьбу в шотландском замке. Мероприятие назначено на февраль будущего года, пишут СМИ.
Поводом для повторного торжества стала победа Джигурды в суде. Он вел трехлетнюю борьбу за наследство состоятельной бизнесвумен Людмилы Браташ, которая завещала ему все свое многомиллионное имущество. Но против выступили ее родственники, в частности, сестра. В конечном итоге, суд встал на сторону Никиты.
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