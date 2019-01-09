Стало известно о загадочной болезни в "Доме-2"

Бывшая участница стройки любви Лера Фрост оставила весьма неоднозначное сообщение в своем аккаунте в популярной социальной сети. Девушка сообщила, что в "Доме-2" появилась некая болезнь, однако она предпочла не уточнять, какая.

За несколько месяцев, проведенных в "Доме-2", модель Лера Фрост обзавелась ухажерами и приличной армией поклонников. На ее страничку в социальной сети Instagram подписаны более полумиллиона человек. Несмотря на то что Лера давно оставила реалити-шоу, за его судьбой она, оказывается, до сих пор следит.

Так, Лера Фрост опубликовала довольно интригующее сообщение, касающееся эпичной телестройки. "Мне впервые стыдно за то, что я была на Д2 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Такой грязи, дешевизны и деградации я никогда не видела. Приводить новеньких, без определенных справок на определенные заболевания это уж перебор. В будущем я бы не хотела бы чтобы пол-проекта передохло. P.S. Руководство уже в курсе о чем я. Надеюсь, что я вовремя..." – угрожающе написала Лера Фрост.

Несмотря на положительное отношение к руководству телешоу, к участникам телепроекта девушка относится крайне негативно. Лера Фрост не стала выбирать выражений. "Несмотря на то, что люди за кадром гении, которых я безмерно уважаю, я официально заявляю, ноги моей больше не будет ни на одном ток-шоу, ни на одной съемке. Д2 уже не тот. Сборище тупых людей, дешевых *** и бездельников мужского пола. Позор", – заключила бывшая участница телепроекта "Дом-2".

Ранее Лера Фрост прокомментировала слухи о сделанных пластических операциях. Она заверила, что никогда не прибегала к услугам хирургов. "Я полностью натуральна. Я когда-то поставила на зубы виниры, а также корректировала губы, но о последней процедуре пожалела и вернула так, как было", – заявила экс-участница телестройки.