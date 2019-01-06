"Кто бы мог подумать": смерть добила сломленную Борисову
Смерть Криса Кельми потрясла многих коллег по цеху. Певца почтили многие знаменитости.
Так, Дана Борисова поделилась в своем Instagram видео, которое сделала год назад на Самуи. На кадрах видноь, что рядом с телеведущей сидит Кельми.
Артисты поздравляют владельца сети реабилитационных центров с днем рождения. Судя по кадрам, состояние артиста тогда было далеко не самым лучшим.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
����♥️Ровно год назад я отправляла это видео @nikita_lushnikov �� из #самуи #реабилитация .Вместе с #евгенийосин и #крискельми мы заканчивали реабилитацию и возвращались в Москву .Кто бы мог подумать,что уже через год из нашей троицы в живых останусь только я��Возвращаюсь из #израиль���� и сразу на любимый #прямойэфир #россия����1 к @malakhov007 ��Скорблю и помню и #криса и женечку #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю�� #довстречивэфире
Борисова призналась, что тяжело переживает утрату Кельми и Осина. "Вместе с Евгением Осиным и Крисом Кельми мы заканчивали реабилитацию и возвращались в Москву. Кто бы мог подумать, что уже через год из нашей троицы в живых останусь только я", – откровенно заявила Дана.
Ранее сотрудники морга, где находится тело певца Криса Кельми, установили причину смерти артиста. "Смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. Там хроническое заболевание", – заявили они.
Более того, у Кельми были проблемы с сердцем. Напомним, Крис Кельми умер 1 января в своем доме в Подмосковье на 64-м году жизни. В последние годы он боролся с алкогольной зависимостью.
В Незалежной пристально следят за деятельностью российского президента
Снимок с празднования опубликовала на своей странице в Instagram жена кутюрье
Актер взбудоражил народ своими сообщениями в Сети
Алиса Казьмина подтвердила слухи о расставании