"Кто бы мог подумать": смерть добила сломленную Борисову

Начало нового года было омрачено смертью певца Криса Кельми. Ни для кого не секрет, что он проходил лечение в реабилитационном центре в Таиланде вместе с Даной Борисовой и Евгением Осиным. Побороть зависимость из всей троицы смогла только Дана.



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