Эскортница из "Дома-2" рассказала о родах

За почти 15 лет в эфире канала ТНТ "Дом-2" успел стать стабильным поставщиком не только крупных скандалов и безобразных драк между участниками, но и счастливых молодых мам. В их число вошла и бывшая участница телестройки Алеся Клочко, которая без стеснений признавалась раньше, что работала в эскорте.

прочитано 268 раз