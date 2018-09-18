Татьяна Навка обтянула округлившийся живот

Татьяна Навка вышла в свет в черном платье по фигуре. По мнению особо наблюдательных поклонников, живот прославленной фигуристки округлился.

Накануне, 17 сентября, в Малом театре был устроен торжественный прием по случаю юбилея журнала Tatler. Гламурному изданию исполнилось десять лет. Мероприятие почтили своим присутствием многие отечественные знаменитости. В объективы фотокамер пронырливых журналистов попали певица Полина Гагарина с супругом, актриса Ингеборга Дапкунайте, телеведущая Ксения Собчак, шоумен Андрей Малахов, продюсер Яна Рудковская, дизайнер Ульяна Сергеенко, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда и многие другие.

Не осталась в стороне и прославленная фигуристка Татьяна Навка. Для выхода в свет она выбрала черное кружевное платье на чехле с открытыми плечами. Дополнила образ спортсменка лаконичными босоножками и неброскими аксессуарами. Ушлые репортеры обратили внимание на то, что платье, сидящее по фигуре, несколько обтянуло будто бы округлившийся живот Татьяны.

В Сети пользователи пошли еще дальше в своих наблюдениях и сделали вывод, что фигуристка ждет третьего ребенка. "Навка беременна что ли? Чет живот выглядывает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Навка то по льду катается, то беременеет... После своего ледового шоу походу снова второе", "Ой как здорово! Танечке сыночку желаю!", "Навка, вроде, беременная. Наверно, сына хочет", – высказались комментаторы.

Напомним, что от брака с фигуристом и тренером Александром Жулиным у Татьяны Навки подрастает 18-летняя дочь Александра. В союзе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым фигуристка родила дочь Надежду, которой уже четыре года.