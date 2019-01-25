Двойное предательство: личная трагедия звезды "Реальных пацанов"

Звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов признается, что в его жизни больше нет места для серьезных отношений. После предательства бывшей жены заводить романы с продолжением он больше не хочет.

Антон Богданов учился в Пермском институте культуры, когда вместе с лучшими друзьями Станиславом Тляшевым и Владимиром Селивановым он прошел кастинг в Comedy club. Трио под названием Sex Pistols моментально обрело популярность – молодые люди выступали на всех крупных мероприятиях города. После были съемки в многосерийном фильме "Реальные пацаны".

Антон женился на своей давней возлюбленной Полине. До брака пара жила вместе восемь лет. Девушка подарила артисту сына Демьяна.

С ростом популярности ситкома напряжение между возлюбленными нарастало. Пока Богданов находился на работе, его жена закрутила роман с его лучшим другом.

"Полина видела меня редко. Мы порой ездили на гастроли на 1,5 месяца. Ну и случались измены, конечно. Она оставалась одна с маленьким ребенком в съемной квартире. И произошел классический случай: она полюбила другого, моего друга Стаса Тляшева. Как вот было пережить предательство сразу двух любимых людей? Полина сама рассказала мне во время ссоры о том, что у нее уже есть Стас. Года два мы ругались, пытались прощать измены… Но все уже шло к разрыву", – поведал актер.

В 2014 году Полина ушла от актера и переехала к любовнику. Вскоре девушка забеременела. Ситуация осложнялась тем, что Богданову и Тляшеву приходилось вместе работать на съемках "Реальных пацанов".

"Первое время друг другу даже руки не жали. Но мы же работали вместе. Потом договорились. Они официально оформили брак, мы стали мудреть и поняли, что надо всем повзрослеть, потому что Демьян и уже стал что-то понимать. Мы теперь молодцы", – рассказала знаменитость в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

В итоге Богданову удалось договориться с бывшей женой. Девушка разрешила ему забрать их общего сына в Москву, теперь мальчик живет с отцом. Звезда признается, что главное в его жизни – это ребенок и работа.