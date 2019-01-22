Сестра умершей звезды "Дома-2" сообщила о страшном диагнозе

Василиса Лобанова страдает от приступов тахикардии. Болезнь обострилась сразу после гибели ее сестры Полины, которая была участницей реалити-шоу "Дом-2".

В минувший понедельник, 21 января, Василиса опубликовала в микроблоге пост, в котором рассказала о своем диагнозе. Она сообщила, что проблемы с сердцем у нее начались много лет назад после смерти матери. Следующим ударом в ее жизни стал уход бабушки.

"В связи с потерей мамы в 2004 году, после сильного стресса/срыва у меня начались резкие приступы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Первый мой приступ был 180 ударов, это было очень много. В то время приступы были очень редкие, раз в полгода. Они меня не сильно беспокоили. Дальше я потеряла бабушку, это опять срыв для моей психики, приступы начали учащаться от 1 до 10 раз в месяц", – поделилась Лобанова.

После этого женщина посетила врача в своем городе, который не обнаружил ничего необычного в ее симптомах. Тогда она обратилась за помощью к специалистам в Москве, но они тоже не смогли поставить четкий диагноз. "Даже в Склиф обращалась, но и там развели просто руками, хоть и смотрел сам профессор, странно, да?" – отметила сестра звезды "Дома-2".

Когда летом 2018 года ушла из жизни Полина, приступы у Василисы стали случаться почти каждую ночь. "А вот когда я уже потеряла сестру, тут стало еще хуже.... Но самое страшное, что сердце стало не просто разгоняться, а замирать", – поделилась женщина. Лобанова пережила несколько операций и теперь боится, что следующий приступ может стать для нее последним.

Напомним, что героиня телепроекта "Дом-2" умерла летом 2018 года. За несколько часов до трагедии Полина находилась в клубе с друзьями, где принимала запрещенные вещества. Тело девушки обнаружили в квартире ее знакомого. Врачи сообщили, что причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.