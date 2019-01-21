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Шоу-бизнес

Волочкова выпрашивала пожелания в свой день рождения

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
20 января Анастасия Волочкова отметила 43-летие. Балерину поздравили бывший муж Игорь Вдовин и их дочь Ариадна.

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Делать посты в Instagram о своем дне рождения Анастасия Волочкова начала задолго до означенной даты. Когда же наконец наступило 20 января, балерина получила поздравления от самых близких людей – дочери Ариадны и бывшего мужа Игоря Вдовина. Согласно сообщениям самой именинницы, по случаю ее дня рождения в летней кухне экс-супруг зажарил рыбу, а потом семейство переместилось в гостиную, чтобы попробовать блюдо.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Игорь Вдовин сам разделывал рыбу, пока Анастасия Волочкова комментировала происходящее, а Ариадна молча сидела рядом. Интересно, что гости и сама виновница торжества предпочли не наряжаться, а остаться в повседневной одежде. "Папа приготовил нам рыбу сегодня. И ледяную, и чилийский сибас... А скажите мне добрые слова вот прямо на камеру! Поздравьте меня как-нибудь приятно!" – попросила бывшего мужа балерина. Тот пропел ей тонким голоском Happy Birthday To You, от чего Анастасия и Ариадна, оторвавшись от еды, рассмеялись.

А вот подписчикам Волочковой было не до смеха. Среди множества негативных комментариев, которые не стали сюрпризом для балерины, нашлись отзывы искреннего сожаления и даже откровенной жалости. Почему-то пользователи сделали вывод, что праздник оказался постановкой и якобы Игорь Вдовин и дочь Ариадна не были рады встретиться с Анастасией.

"Что может быть люксовее и роскошнее!? 😂 🤣😂 Мне жалко Настю стало, раньше спешно было, а теперь реально жалко... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Анастасия печаль.... Выпрашивать пожелания для себя. Видно по ним что им на вас.........", "А мама Тамара где? Не пришла или не пригласили?", "На новый год Вдовин приходил с рыбой, на день рождения тоже! Настя, ты что не можешь обед организовать для своих любимых?Дочь и так с тобой не живет, не могла ее нормально встретить. Она шарахается от тебя", "Да теплых слов на камеру сказать не получилось, жаль", "Дочку к маме привозят по праздникам на короткие свидания, которые никому радости не приносят. Так сказать, все отбывают номер. Это трио– не семья. Они все живут врозь и временами объединяются парами. Так что, Настя, не обольщайтесь! Семьи у Вас не было и нет..." – высказались подписчики.

Впрочем, многие комментаторы искренне поздравили Анастасию Волочкову с днем рождения. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, автор-песенник и исполнитель Игорь Николаев написал: "С днем рождения. Настя! Будь счастлива!", "Натуральный блондин", крестный отец Ариадны Николай Басков оказался словоохотливее: "С днем рождения Настюша!!! Счастья, любви, здоровья, исполнение всего задуманного и творческого вдохновения".

Автор: Наталья Аряева21 января 2019, 10:15
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