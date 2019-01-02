Изгнанная из "Дома-2" эскортница снялась полностью голой

Бывшая участница одного из самых скандальных телепроектов на российском телевидении Марго Овсянникова, за которой практически закрепилось прозвище "эскортница из "Дома-2", в очередной раз удивила поклонников. На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, на которой предстала абсолютно голой. Интимные части своего тела девушка спрятала за елку.

Зрители часто называют "Дом-2" самым скандальным и безнравственным шоу на российском телевидении. В связи с этим, как отмечают они, кем должен быть человек, чтобы его изгнали из телепроекта за аморальное поведение.

Однако такие случаи действительно есть. Так, например, Марго Овсянникова из действующей превратилась в бывшую участницу программы после того, как вскрылось ее темное прошлое. Выяснилось, что девушка работала в сфере оказания эскорт-услуг. Впрочем, одного этого для ухода звезды было явно недостаточно. Девушка покинула "Дом-2" после скандала с Ольгой Бузовой и проваленного голосования.

Сейчас, если верить страницы Марго Овсянниковой в Instagram, она не унывает и продолжает радовать своих поклонников собственной непосредственностью, соединенной с некоторой долей раскрепощенности. Например, она решила поздравить пользователей Сети, снявшись полностью голой. Обнаженное тело красотка спрятала за елку.

"Вот и пролетел этот один из самых ярких годиков в моей жизни!😻 Спасибо Дом2 за такой старт ап! И спасибо вам! За то что вы со мной! Я самая счастливая! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала он снимок.

И, судя по всему, останавливаться на достигнутом девушка не собирается. По крайней мере уже в 2019 году Марго Овсянникова в очередной раз нашла чем удивить не только поклонников, но и случайных прохожих, устроив горячие танцы в бикини прямо на заснеженной улице.