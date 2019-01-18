"Жаль, что не вместе": вспомнившая о Николаеве Королева еле сдержала слезы

Наташа Королева поздравила бывшего мужа Игоря Николаева с днем рождения. Музыканту исполнилось 59 лет.

Наташа опубликовала в личном микроблоге небольшое видео. Артистка записала ролик в домашней обстановке.

"Игоряшенька, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь. С какой теплотой, с какой любовью и благодарностью. Поздравляю тебя с днем рождения, и хочу пожелать тебе только здоровья, сил. Ну и, конечно, творческого вдохновения!" - эмоционально сообщила звезда. Под постом она написала: "С днем рождения, композитор моей юности!"

Видеопоздравление вызвало много эмоций у поклонников Королевой. Многие с ностальгией отмечали в комментариях, что пара "Наташа+Игорь" была одной из самых красивых.

К слову, не обошлось и без недовольства. Ярые поклонники певицы очень огорчились выяснив, что артист никак не отреагировал на поздравление. По мнению интернет-обывателей, музыкант должен был поставить хотя бы лайк. Также фанаты Королевой вспомнили, что так и не увидели любимицу в передаче Первого канала "Игорь Николаев и его друзья". Отсутствие Натальи на съемках, их очень разозлило.

"Видно, что от чистого сердца, аж прослезилась даже. Вы большая молодец!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наша наташа.....жаль что не вместе...а так хочеться чтобы вы были именно с николаевым...., "Любит Николаев Королеву,видно невооруженным глазом. При виде Наташи он даже теряется, робеет, что-ли", "А Игорь Николаев даже спасибо не сказал за поздравление. В виде лайка...", "Молодец Наташенька, никогда его не забывает.А Игоряшенька, даже "спасибо за поздравления "не говорит.Делает вид , что ее не заметил. Только Аллочке, жопу лижет", "мне вообще не понравился этот вечер )) ну может мне только ))) скучный был , наиграно как-то , ну не знаю может вот самые лучшие его моменты творчества это те 10 лет с Наташей , а там получается за них мне вспомнили даже !!!", "Не позвали потому что там Алла была...." - писали пользователи Сети.