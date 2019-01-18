"Жаль, что не вместе": вспомнившая о Николаеве Королева еле сдержала слезы
Наташа опубликовала в личном микроблоге небольшое видео. Артистка записала ролик в домашней обстановке.
"Игоряшенька, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь. С какой теплотой, с какой любовью и благодарностью. Поздравляю тебя с днем рождения, и хочу пожелать тебе только здоровья, сил. Ну и, конечно, творческого вдохновения!" - эмоционально сообщила звезда. Под постом она написала: "С днем рождения, композитор моей юности!"
Видеопоздравление вызвало много эмоций у поклонников Королевой. Многие с ностальгией отмечали в комментариях, что пара "Наташа+Игорь" была одной из самых красивых.
К слову, не обошлось и без недовольства. Ярые поклонники певицы очень огорчились выяснив, что артист никак не отреагировал на поздравление. По мнению интернет-обывателей, музыкант должен был поставить хотя бы лайк. Также фанаты Королевой вспомнили, что так и не увидели любимицу в передаче Первого канала "Игорь Николаев и его друзья". Отсутствие Натальи на съемках, их очень разозлило.
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