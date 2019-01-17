"Непотребство!": Малахову врезали за утехи с уродцами

Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая выходит на канале "Россия", у здравомыслящих людей вызывает в лучшем случае недоумение, в худшем – омерзение. И при этом показывает стабильно высокие рейтинги.

Станислав Кувалдин опубликовал обличительную колонку, посвященную Андрею Малахову и его одиозному телепроекту. Спровоцировал журналиста на размышления долгоиграющий "сериал" о якобы романе 37-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович.

"Зрителям показывают историю, в которой эпатажный тип с силиконовыми губами и в нелепых одеждах женится на 60-летней старушке, но ведет себя так, как, согласно стереотипам, должен вести себя истеричный и эгоцентричный гей: ходит со своей седовласой женой по магазинам с детской обувью и говорит о том, что планирует родить с ней ребенка, – написал автор. – Герои устраивают истерики и драки в студии, Гоген ревнует жену, ставшую после операции обладательницей внушительного бюста".

"При этом Малахов подает своих героев, от истории и поведения которых можно прийти в ужас, со всепрощающим любованием и чуть ли не отеческой заботой, – продолжил публицист. - Он показывает очевидно постановочное непотребство с елейной заботой, призывает вместе посочувствовать 63-летней женщине, которая хотела детей от 37-летнего молодца с силиконовыми губами, или с хлопочущим беспокойством разбирает причины какой-то очередной скандальной сцены с выставлением вещей из квартиры, швырянием в жену помойным ведром или еще чем-то столь же захватывающим".

Нестандартные семейные или сексуальные отношения – любимая тема ток-шоу желтого толка. Андрей Малахов пошел дальше и стал приглашать в студию фриков всех мастей. "Для Малахова важным оказывается превратить пожилую женщину во вневозрастное создание с грудью пятого размера. Герои должны быть искусственными, отделить себя от мира обычных людей. И поэтому шоу больше похоже не на рассказ о странных людях, которые живут среди нас, а скорее на традиционный жанр развлечения со специально отобранными уродцами, которых для забавы можно и женить, и ставить в любые другие положения", – цитирует Кувалдина Snob.ru.