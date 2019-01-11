Известный телеведущий втянул Лазарева и Тимати в гей-скандал

В Сети появилась скандальная переписка, от которой особо впечатлительные барышни могут попадать в обморок. В беседе помощник некого состоятельного бизнесмена подбирал шефу мужчин для утех.

Скрины обнародовал Telegram-канал "Только никому", заметив, что не может подтвердить ее достоверность. В описании к публикации значилось, что одного телеведущего, имя которого не называется, но отмечается, что он очень известный, зазывали на корпоратив с продолжением в спальне заказчика.

Якобы в начале ноября ушедшего года некий олигарх, чье имя также неизвестно, планировал свой день рождение в Австрии и хотел сделать себе интимный подарочек. Причем клиент в деталях озвучивал как именно будет проходить встреча – мягко говоря, называл сколько раз и в каких позах он планирует общаться.

В переписке представитель заказчика отмечает, что бизнесмен не только сказочно богат, но и молод – ему всего 32 года, а также хорош собой – харизматичен и подтянут. Также помощник миллиардера просил телеведущего найти еще какую-нибудь звезду нетрадиционной сексуальной ориентации для интима втроем.

Предполагаемый исполнитель заказа принялся перечислять имена знаменитостей, которые, по его мнению, могли бы составить им компанию. От представленного списка волосы на голове встают дыбом. В геи телеведущий записал Ивана Дорна, Тимати, Алексея Воробьева, Егора Крида, Митю Фомина, Сергея Лазарева и Дмитрия Билана, к слову, никак не подтвердив свои догадки. Отметим, что по сообщениям того-же Telegram-канала олигарху пришлось искать другого фаворита, известный телеведущий в последний момент отказался.