Внезапно: объявлена свадьба Волочковой и богатого иностранца

Звезды сулят прославленной балерине Анастасии Волочковой новую любовь. Для танцовщицы главное сейчас – не упустить свое счастье.

По словам астролога Лилии Любимовой, в 2019 году Анастасию Волочкову ожидает судьбоносная встреча. Новый знакомый может навсегда изменить жизнь балерины. Очень важно чтобы знаменитость не прозевала момент, ведь следующий раз звезды сойдутся благоприятным для нее образом только через несколько лет.

Любимова уверена, что таинственный воздыхатель возникнет в жизни Анастасии уже весной, в марте-апреле. Он будет состоятелен, в возрасте и, возможно, иностранец. "Сначала какое-то время с ним просто пообщаться, а узаконить отношения где-то через полтора года – к лету 2020 года", – отметила астролог.

Лилия предупреждает, что в начале отношений у влюбленных может случиться конфликт, из-за которого они на время разойдутся. Однако в августе 2019 года их чувства вспыхнут с новой силой, и и уже летом 2020 года пара сыграет свадьбу.

Но тут, сами понимаете, какая штука: звезды предлагают, но они не обязывают. Она же по-разному может себя вести… То есть у нее есть возможности, и ей желательно их не пропустить. В любом случае какой-то интересный объект обязательно появится, который будет проявлять к ней симпатию, а уж как она распорядится этой возможностью звезд, это, конечно, ее личный выбор. За ухо ее в ЗАГС никто не потянет", – цитирует Лилию Любимову Пятый канал.