"В области паха трепет": Серябкина возбудила выпирающим животиком

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина невероятно привлекательная девушка. Ее фото в соцсетях отрада для глаз для любого мужчины.

Красотка часто балует поклонников снимками себя любимой в купальнике. Для фона она находит красивое место, к примеру пляж или заросли тропических растений, выбирает эротичную позу, которая обязательно должна подчеркивать достоинства фигуры, и призывно смотрит в камеру – вот рецепт идеальных снимков Серябкиной в Instagram.

Недавно в микроблоге артистка опубликовала новый кадр, на котором, как обычно, демонстрирует шикарное тело в откровенном наряде. Поклонники осыпали девушку комплиментами. "Оль ты похожа на порно звезду!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "от твоей красоты дух захватывает и в области паха трепет 🎀💦 но твои глаза не горят страстью в виду отсутствия мужчины в твоей постели ❤️❤️", "Вот моя настоящая богиня😻у тебя такая убийственная красота", – писали разгоряченные мужчины в комментариях к снимку.

Однако завистницы не дремлют, они принялись придираться к звезде с критикой. Мол, черный купальник, в который облачена знаменитость, плохо сидит и показывает недостатки фигуры: скрывает талию и выделяет немного выпирающий животик. Недруги предложили Ольге отправиться в спортзал, качать пресс.

Отметим, что на грязные выпады звезда никак не отреагировала. Серябкина любит привлекать внимание к своей персоне и для этого она не стесняется даже раздеться. К примеру, недавно она шокировала народ ультраоткровенным образом.

На фото Ольга стоит на фоне золотого песка и деревьев. Звезда облачена в цельный желтый купальник. Подписчиков ошарашил необычный крой наряда Сеябкиной: он закрывал бока часть груди, которая так и норовила вывалиться, и промежность. Многие решили, что красотка перепутала зад и перед изделия.