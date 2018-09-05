Бузова случайно рассекретила победителя собственного шоу

Фанаты поющей телеведущей Ольги Бузовой уверены, что уже знают победителя шоу. По словам поклонников, фаворит определился уже во второй серии.

Пользователи Сети уверены, что Ольга выбрала Александра Гринева. Якобы теперь, после окончания съемок, молодые люди счастливо живут вместе.

Источником информации послужила бывшая возлюбленная другого участника – сыровара из Суздаля Дениса Лебедева. Девушка заявила, что в Сети уже можно найти снимки, на которых Бузова и Гринев вместе. Отметим, что Dni.Ru так и не удалось найти эти фото.

Также фанаты, которые внимательно смотрят шоу, отмечают, что Ольга подсознательно выделяет Александра из толпы поклонников. Во втором выпуске мужчина так и не появился на съемочной площадке, по крайней мере, зрители не увидели его на экране. Звездная невеста без конца спрашивала: "Где же Саша?" А после, разозлившись, заявила, что он может больше не возвращаться на проект, раз не спешит увидеть ее. Однако когда молодой мужчина появился во время церемонии, поющая телеведущая резко сменила гнев на милость и послала ему воздушный поцелуй, тем самым позволив остаться.

Поклонники Ольги уверены, что исчезновение Александра, а потом его появление на шоу – сценарный ход. Будто бы продюсеры хотели создать интригу.

"В конце шоу либо он уйдет выбрав деньги ,либо выберет Олю и будет история как он красиво ее бросил и потом начнется новый сезон где она опять такая израненная будет искать себе мужа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Аааааа, эти спойлерыы, теперь я буду смотреть "замуж за бузову" зная, что победит он", – писали интернет-обыватели.

Добавим, недавно выяснилось, что Александр Гринев – блогер, обучающий искусству обольщения. Он ведет закрытый Telegram-канал, где делится своими трофеями: видеозаписями секса с соблазненными им женщинами.

Как утверждает красавчик, среди его побед – не только официантки и танцовщицы, но даже любовницы олигархов. На него подписано более четырех тысяч человек, с которыми он делится тонкостями пикапа.