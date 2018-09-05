Нежную Маликову раздавили на юге Москвы

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания попала под шквал критики. Злопыхатели не верят, что девушка сама поступила в престижное учебное заведение.

Стефания перешла на второй курс университета. Девушка – студентка факультета журналистики МГИМО. Прошлый год Маликова училась очень успешно и смогла закрыть летнюю сессию на хорошие оценки.

После длительных каникул наследница артиста вновь приступила к занятиям. Однако сразу настроиться на работу оказалось сложновато. "🤯 Второй курс 🤯🤯🤯 Четыре пары в день 👹 перерыв на обед 🤪", – пожаловалась красотка на непростую студенческую жизнь в своем Instagram.

Стефания опубликовала снимок себя любимой на крыльце учебного заведения, которое, как известно, находится на юго-западе Москвы. Для похода на занятия дочь артиста выбрала нежный образ: белую блузку, розовые брюки и пеструю сумочку известного бренда.

Отметим, что завистники не смогли пройти мимо публикации. Они набросились на 18-летнюю Маликову в комментариях и буквально раздавили красавицу критикой. Недруги усомнились в умственных способностях девушки, заявив, что она попала в учебное заведение незаслуженно.

"Мда, некоторые по 6 учатся и не жалуются... а тут 4 пары уже катастрофа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Милочка, мы и по 6 пар учились, и экзамены сдавали с 8 утра и до 10 вечера, так что не надо тут", "МГИМО как относятся к подросткам без сумок гуччи и других брендов? Или туда таких не берут😂", "В любом престижном ВУЗе учатся в основном мажоры и мажорки. Но при этом оставляют несколько мест для умных, развитых, тех, кто будет учиться по-настоящему. Как не крути, а специалисты, все-таки, нужны", "Прикольно родиться в звездной семье наверное. И ты уже сам звезда автоматически. Поставьте ей все автоматом в зачетке. Че стесняться то", "Маликова нигде не видно и не слышно... откуда такие деньги на МГИМО?" – писали интернет-обыватели.

Впрочем, преданные поклонники встали на защиту Стеши и считают, что девушка много времени тратит на учебу. "Стешенька, удачи! тебе в учебе в МГИМО красавица ! 🌸", "Ты такая красивая в институт ходишь😍", "Какая вы милая и веселая девушка)) приятно на вас смотреть)", – отмечали поклонники.