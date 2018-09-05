47-летняя Нонна Гришаева обнародовала "беременное" фото

Сегодня, 5 сентября, популярная актриса Нонна Гришаева отмечает важную дату – 12 лет со дня свадьбы. В честь такого события артистка обнародовала фотографию, сделанную тогда, причем на ней Нонна демонстрирует сильно округлившийся живот.

Нонна Гришаева состоит в браке с актером и продюсером Александром Нестеровым. Внушительная разница в возрасте – 12 лет – их совсем не смущает. В декабре 2006-го популярная комедийная актриса подарила возлюбленному сына Илью. В том же году пара оформила брак. Причем на тот момент Гришаева находилась в положении.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала фотографию, сделанную в тот радостный день. На снимке Александр нежно обнимает Нонну. "12 лет назад. Спасибо за то, что ты рядом❤️😍🌈", – написала Гришаева.

Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) 5 Сен 2018 в 2:03 PDT

Подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Нонна как девочка. главное для женщины быть счастливой", "Счастья вам и здоровья!!!💖💖💖", Поздравляю!!! Семья – это главное в проявлении личностей!!!", "Ух ты. Вот это срок. Поздравляю! Обычно люди из шоубизнеса быстрее расстаются, а вы молодцы. Значит точно настоящая любовь! 😉👍❤", "Нонночка! Поздравляем вас! Любви вам еще на долгие годы и здоровья всей вашей семье!", "Поздравляю Вас дорогие Вы наши и желаю дожить вместе для начала до свадьбы золотой (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались в комментариях поклонники.

Отметим, что у Нонны Гришаевой есть взрослая дочь от предыдущего брака. В отношениях с музыкантом Антоном Деровым актриса родила Анастасию. Говорят, именно во время разрыва с мужем страдавшую Гришаеву утешил молодой актер Нестеров. Чтобы развлечь Нонну, по слухам, Александр увез ее в Таиланд. После той поездки у артистов и возник роман.