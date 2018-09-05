Медведева пустилась в пляс на концерте вернувшейся в Россию Сердючки

Главной эстрадной "проводницы" не было в России почти шесть лет. После концерта в столичном "Крокусе" в марте 2013 года случилось много всего – с человеческой и политической точки зрения. Верку, к сожалению, перестали приглашать в нашу страну. На "Новой волне" в Сочи случилось событие историческое – долгожданное возвращение Сердючки в Россию. Корреспондент Dni.Ru плясал в первом ряду вместе с самой Светланой Медведевой!



Закрытой для посторонних глаз "белой вечеринкой" завершился первый день конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Вот уж где действительно звезда с звездою говорит! Здесь воркуют за столом Филипп Киркоров с Сергеем Лазаревым, тут ест морских гребешков Дима Билан, а там веселится Андрей Малахов. Можно было снять маски и расслабиться, благо развлекала VIP-гостей сама Верка Сердючка.

Супруга премьер-министра России Светлана Медведева из-за хлебосольного стола к сцене прошла на второй песне. Она оказалась знатоком и поклонницей таланта Верки, подпевала всем ее хитам – от "Горилки" до "Хорошо". Да и Андрей Данилко не подвел – дал полноценный часовой сольный концерт, хотя пригласить его и команду сложно и дорого.

"Я очень хочу приехать в Россию, – заверял артист Dni.Ru пару месяцев назад в Юрмале. – Но тут стали с опаской к нам относиться. Думают, что мы бендеровцы, раз носим национальную украинскую одежду. Если я и выступаю, то лишь на частных торжествах и желательно где-нибудь в Швейцарии".





На сцену к Сердючке вышел Киркоров, чтобы дуэтом спеть фрагмент суперхита этого лета "Цвет настроения – синий". Потом появился Лазарев. Жаль, что Медведеву (кстати, ее элегантное белое платье больше других нарядов соответствовало дресс-коду вечеринки) вытащить на сцену не удалось – она предпочла наслаждаться музыкой украинской "проводницы" из первого ряда.





Артисты всех мастей жались к ней поплотнее, надеясь мелькнуть в СМИ в компании со Светланой Владимировной. Жасмин даже смогла перекинуться с ней парой фразой о жизни и наболевшем.





"Доставайте ваши пожарки, сейчас будет зажигалка!" – кричала со сцены Верка. И жарко было во всех смыслах этого слова. Поп-король обратился к артистке со звездой во лбу и к залу с очень мудрыми словами: "Мы любим всех артистов с Украины, мы всегда их ждем в гости, поэтому спасибо тебе, Верка, что стала голубем мира и первой пробила эту стену, приехав к нам с концертом!"





А хозяин вечера – продюсер и композитор Игорь Крутой назвал поступок Верки Сердючки мужественным и достойным уважения. Музыка и настоящий талант всегда выше политических игр.

