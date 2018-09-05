Медведева пустилась в пляс на концерте вернувшейся в Россию Сердючки

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Среда 5 сентября
Лента новостей
10:33
Жительница Башкирии зарезала подругу во время застолья
10:25
В Сибири неуправляемый локомотив снес внедорожник
10:20
Жена футболиста оказалась любительницей раздеться для фото
10:15
Технология блокчейн покоряет космос
09:51
Популярные в России таблетки оказались смертельно опасными
09:50
На заводе в Кемерово произошел пожар
09:42
Есть погибшие: в Москве разбился автобус с пассажирами
09:25
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
09:24
Очевидцы пожаловались на крупный сбой в метро Москвы
09:05
На Урале произошло мощное землетрясение
08:51
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
08:28
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
08:12
В России введут новый сбор
23:08
Володин отметил важность общественного контроля
22:00
В России тайно построили второй Крымский мост
21:44
Путин и Эрдоган отказались плясать под дудку Трампа
21:35
"Давай убьем его": Трамп приказал избавиться от Асада
21:14
В центре Москвы загорелась квартира с людьми
20:55
Ослепли от алкоголя: шокирующий поворот в трагедии группы Дятлова
20:43
Тяжелый недуг унес жизнь народного артиста России
20:14
51-летняя Памела Андерсон решила родить молодому любовнику
20:05
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
19:20
Истеричный Киев забыл наказать Москву
19:08
Скончался актер Курского драматического театра
18:57
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
18:36
45-летняя Высоцкая сразила роскошными формами
18:20
Перестал работать популярный видеохостинг YouTube
18:08
Елизавета Боярская ждет второго ребенка
18:06
Бородина нелепо оправдалась за высмеивание годовщины трагедии в Беслане
17:58
Попавшего в допинг-скандал из-за Родченкова спортсмена бросили на произвол судьбы
17:49
Пахмутова посоветовала ошарашенной Долиной отказаться от песен Крутого
17:46
Москва повышает скорость
17:23
Украинцы бьются в припадке из-за свадьбы с Путиным
17:12
Почему Пугачева не ездит в гости к Крутому
17:05
Большое метрокольцо пройдет под каналом имени Москвы
17:03
Гимнастка Мамун возбудила откровенным фото в купальнике
16:46
В Москве появится новое кольцо
16:43
Оставившая грудную дочь Кудрявцева ушла в отрыв
16:32
Расставившая ноги перед Черчесовым Канделаки взбудоражила народ
16:28
Яковлев использовал Сорина: раскрыта грязная подноготная "Иванушек"
16:02
Коммунисты лидируют по числу кандидатов с судимостью
15:49
"Был истерически-психическим": Голубкина о легендарном Миронове
15:49
Кремль напомнил о подлых нападках на Путина
15:32
Заведующая детским садом станцевала воспитанникам стриптиз (видео)
15:03
Общественная палата направит почти 4 тыс. наблюдателей на выборы мэра Москвы
14:58
65-летнюю Проклову обругали за случки и дерзкое мини
14:50
Как получить гражданство Мальты в 2018 году
14:50
Семью из России ограбили в Париже на 79 миллионов
14:47
"Тебя нет!": Чехова взвыла из-за агрессивного рака
14:40
При столкновении двух поездов пострадали 100 человек
14:39
Актриса Зоя Федорова погибла от рук близкого человека
14:35
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
14:28
Рубль подорожал на торгах
14:15
Взлохмаченная Собчак в халате прилюдно сверкнула грудью
14:09
В Башкирии насмерть разбился мотоциклист
14:02
"У меня появилась дочка!": 59-летняя Гузеева объявила о прибавлении
13:59
Под Волгоградом произошло таинственное убийство инженера
13:46
В Удмуртии пьяный хулиган поджег обелиск Герою СССР
13:44
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
13:42
Собянин рассказал о важности выборов в эмоциональном ярком ролике
13:23
Заворотнюк цинично обокрали в собственном доме на миллион
13:19
При пожаре в Казани погибла пенсионерка
13:11
Уличный гонщик разбил три машины и сбежал
12:50
Сияющая Пугачева восхитила вечной молодостью
12:49
Максакова рассказала о приставаниях Вороненкова к ее маленькой дочери
12:48
В Югре машина ДПС насмерть сбила велосипедиста
12:41
Молодой лихач устроил смертельное ДТП в Омске
12:31
Водитель впал в кому после лобового столкновения
12:25
Депутат Николаев просит разобраться в жестоком убийстве медведя
12:15
В Ростове влюбленные избили полицейского
12:14
Карина Мишулина отощала из-за грязного скандала
12:06
В исправительной колонии на Урале произошел пожар (видео)
12:00
Раскрыты детали тайного прощания с Кобзоном
11:52
Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
11:35
Шарапова нелепо оправдалась за позор на чемпионате
11:29
В ДТП с маршруткой пострадал семилетний ребенок
11:25
Обнаженная грудь 54-летней Эппле стала сенсацией
11:20
В новые школы и детсады Москвы пошли семь тысяч детей
11:16
Пожар на нефтебазе во Владивостоке сняли на видео
11:05
Избитая бывшим мужем Наталья Штурм отвоевала сына
11:04
В Москве у двух мужчин отобрали сумку с миллионом
10:56
Боевики убили в Афганистане 16 человек
10:42
Жену Немцова назвали ровесницей его мамы
10:28
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире
10:28
Известный хоккеист внезапно умер в Челябинске
10:06
"Росатом" разработал уникальный металлический 3-D принтер
09:57
Шок и паника: в России банкоматы перестали принимать деньги
09:53
Ягудин с помадой на губах объявил себя девчонкой
09:51
Юный вратарь умер во время футбольного матча
09:46
Популярный блогер разбил Ferrari в центре Москвы
09:38
Звезда "Полицейской академии" рассказала о съемках новой части
09:29
"Натали Турс" вычеркнули из списка туроператоров
09:23
На Украине обвинили Крым в задержании судна
09:06
Назван день премьеры шоу "Голос 60+"
08:58
Известная актриса умерла от рака
08:57
"Я такого не ожидала": новый поворот в конфликте Бузовой и Королевой
08:55
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
08:46
В Петербурге столкнулись две маршрутки
08:39
Последствия смертельной аварии на МКАД попали на видео
08:23
Певица Ханна показала фото с ребенком из роддома
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наплевавшую на смерть Кобзона Ротару разнесли вдребезги
Джигарханяна привезут на встречу к Цымбалюк-Романовской
Волочкова устроила провокацию на траурной церемонии
Карина Мишулина отощала из-за грязного скандала
На Украине из поминок по Кобзону устроили праздник
Киев сознался в убийстве Захарченко
Шоу-бизнес

Медведева пустилась в пляс на концерте вернувшейся в Россию Сердючки

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Главной эстрадной "проводницы" не было в России почти шесть лет. После концерта в столичном "Крокусе" в марте 2013 года случилось много всего – с человеческой и политической точки зрения. Верку, к сожалению, перестали приглашать в нашу страну. На "Новой волне" в Сочи случилось событие историческое – долгожданное возвращение Сердючки в Россию. Корреспондент Dni.Ru плясал в первом ряду вместе с самой Светланой Медведевой!
прочитано 4289 раз

Закрытой для посторонних глаз "белой вечеринкой" завершился первый день конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Вот уж где действительно звезда с звездою говорит! Здесь воркуют за столом Филипп Киркоров с Сергеем Лазаревым, тут ест морских гребешков Дима Билан, а там веселится Андрей Малахов. Можно было снять маски и расслабиться, благо развлекала VIP-гостей сама Верка Сердючка.


Супруга премьер-министра России Светлана Медведева из-за хлебосольного стола к сцене прошла на второй песне. Она оказалась знатоком и поклонницей таланта Верки, подпевала всем ее хитам – от "Горилки" до "Хорошо". Да и Андрей Данилко не подвел – дал полноценный часовой сольный концерт, хотя пригласить его и команду сложно и дорого.


"Я очень хочу приехать в Россию, – заверял артист Dni.Ru пару месяцев назад в Юрмале. – Но тут стали с опаской к нам относиться. Думают, что мы бендеровцы, раз носим национальную украинскую одежду. Если я и выступаю, то лишь на частных торжествах и желательно где-нибудь в Швейцарии".

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

На сцену к Сердючке вышел Киркоров, чтобы дуэтом спеть фрагмент суперхита этого лета "Цвет настроения – синий". Потом появился Лазарев. Жаль, что Медведеву (кстати, ее элегантное белое платье больше других нарядов соответствовало дресс-коду вечеринки) вытащить на сцену не удалось – она предпочла наслаждаться музыкой украинской "проводницы" из первого ряда.

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Артисты всех мастей жались к ней поплотнее, надеясь мелькнуть в СМИ в компании со Светланой Владимировной. Жасмин даже смогла перекинуться с ней парой фразой о жизни и наболевшем.

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

"Доставайте ваши пожарки, сейчас будет зажигалка!" – кричала со сцены Верка. И жарко было во всех смыслах этого слова. Поп-король обратился к артистке со звездой во лбу и к залу с очень мудрыми словами: "Мы любим всех артистов с Украины, мы всегда их ждем в гости, поэтому спасибо тебе, Верка, что стала голубем мира и первой пробила эту стену, приехав к нам с концертом!"

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

А хозяин вечера – продюсер и композитор Игорь Крутой назвал поступок Верки Сердючки мужественным и достойным уважения. Музыка и настоящий талант всегда выше политических игр. 

Автор: Феликс Грозданов5 сентября 2018, 09:30

комментарии

Политика

Путин и Эрдоган отказались плясать под дудку Трампа
Истеричный Киев забыл наказать Москву
Украинцы бьются в припадке из-за свадьбы с Путиным
Порошенко ликвидировал Черноморский флот

Шоу-бизнес

"В глазах истерика": Ани Лорак распекли за наряд на "Новой волне"
Медведева пустилась в пляс на концерте вернувшейся в Россию Сердючки
Малахов с микрофоном между ног потерся о мужика
Мария Максакова отказалась делать аборт

Проишествия

4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире
Ведущего Первого канала втянули в жестокую драку в прямом эфире
В московском метро застрелили полицейского

Lifestyle

Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Обнаженная грудь 54-летней Эппле стала сенсацией

Актриса без стеснения продемонстрировала бюст
Шоу-бизнес

Максакова рассказала о приставаниях Вороненкова к ее маленькой дочери

Оперная дива дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Распухшей Кристине Асмус поставили страшный диагноз

Эксперты дали оценку поведению дивы
Шоу-бизнес

Подозреваемого в гей-связях певца неожиданно сняли с женой и дочкой

Гомосексуальные поклонники артиста разочарованы

Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу
Королева разрыдалась на похоронах Кобзона
155-килограммовая модель поразила снимком в купальнике

Спорт

Попавшего в допинг-скандал из-за Родченкова спортсмена бросили на произвол судьбы
Гимнастка Мамун возбудила откровенным фото в купальнике
Шарапова нелепо оправдалась за позор на чемпионате
Черчесову подложили свинью в день рождения

Регионы

Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru