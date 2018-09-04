Сияющая Пугачева восхитила вечной молодостью

Певец и композитор Игорь Николаев показал новые фотографии с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле в Instagram. Подписчики обратили внимание на то, как свежо выглядят исполнительницы для своих лет.

"Сочинение на тему "Как мы прощались с летом". Прощались легко и надолго, до следующего яркого, жаркого и волшебного лета!" – подписал кадры музыкант. На фото звезды с радостными улыбками запечатлены на фото моря в Сочи, где проходит музыкальный фестиваль "Новая волна".

Фолловеры отметили, что Пугачева и Вайкуле выглядят очень молодо. "Вечно молодые", "Какие красивые Лайма и Алла! Обманывают течение времени", "Алла – красотка", "Вайкуле – огонь!!! Алла шикарна", "Лайма в холодильнике спит? Как 25-летняя девушка, красивые черты лица", "Алла потрясающе выглядит", – написали в комментариях поклонники.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал звезд эстрады. Они заявили, что Пугачева и Вайкуле прибегли к помощи пластических хирургов.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 3 Сен 2018 в 11:17 PDT

Отметим, что за последний год Алла Борисовна действительно сильно изменилась благодаря строгой диете и правильному питанию. В результате Примадонна похудела на 20 килограммов. Также Пугачева сменила стиль и стала выбирать более молодежные наряды.



"Новая волна" проходит в Сочи с 4 по 9 сентября. В 2002-2014 годах фестиваль проводился в Юрмале.