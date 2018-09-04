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Раскрыты детали тайного прощания с Кобзоном

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
По некоторой информации, с Иосифом Кобзоном попрощались дважды. 2 сентября буквально вся страна почтила память прославленного мэтра, однако лишь сейчас стало известно, что накануне состоялась тайная церемония прощания с артистом. 
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Как утверждает Telegram-канал Mash, утром 1 сентября в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко появился личный парикмахер и визажист Иосифа Кобзона, а к 16 часам стали подъезжать элитные иномарки. Как выразился источник, "мрачные люди с охраной один за другим" проходили в зал и вскоре уезжали. Утверждается, что территория была оцеплена полицией, но все сотрудники якобы были в штатском.

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Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Гостей встречали вдова Иосифа Кобзона Нелли, сын Андрей и ближайшие родственники. Закрытая для посторонних церемония завершилась в 18:30. После этого тело мэтра отправили в Концертный зал имени Чайковского, где состоялось официальной прощание, транслировавшееся СМИ буквально на всю страну. Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица страны, коллеги и друзья исполнителя.

Напомним, что Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он мужественно боролся почти полтора десятилетия. Артист перенес несколько операций. Он предпочитал не распространяться о смертельно опасном заболевании, однако принял участие в передаче "Пусть говорят", посвященной борьбе с раком. Кобзон рассказал, как важно следить за здоровьем.

Артиста с государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

Автор: Наталья Аряева4 сентября 2018, 12:00
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Каким запомнится Иосиф Кобзон

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