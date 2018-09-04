Началова о беременности: "Надеюсь, будет мальчик"

На открытие турецкого ресторана Taksim певица Юлия Началова пришла со своим новым молодым человеком. Посвежевшая, загоревшая, помолодевшая – кажется, этот роман идет ей на пользу. О новостях в жизни звезда рассказала корреспонденту Dni.Ru.

"Первая половина лета прошла у меня в работе – снимала клип, занималась подготовкой дуэта с импозантным артистом, который скоро взорвет все радиоэфиры", – улыбается Началова.

"На пару дней удалось вырваться в Юрмалу – была в гостях у Ларисы Долиной, которая является крестной матерью моей дочери Веры, – продолжает артистка. – Еще с Вячеславом (так зовут нового мужчину певицы – Прим. ред.) вырвались на романтический weekend в Барселону. Главное же событие этого лета – то, что я снова обрела хорошего мужчину рядом".

По словам певицы, ее дочь этот роман приняла нормально. "Конечно, я не говорила ей, мол, это Вячеслав, теперь он будет с нами жить, – улыбается Юля. – Вера – умная девочка, она и сама все поняла". Все понял и принял и бывший супруг певицы – экс-капитан сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин. "Скажу вам больше – мой новый молодой человек и бывший муж знакомы, – удивила Юля. – Они не то, чтобы дружат, просто хорошо друг к другу относятся".

Началова гордится, что смогла сохранить с бывшим мужем добрые, человеческие отношения. После развода он объяснил прессе, почему распалась семья: "Мы оба занимаемся делом, которое отнимает уйму сил и времени. У меня – сборы, тренировки, у Юли – гастроли, концерты. Поначалу шли на взаимные уступки, как-то подстраивались. Потом она сосредоточилась на своем направлении, стала чаще бывать в Америке, где записывала альбом. Я же не мог бросить футбол и переехать в Штаты. Мы все больше отдалялись, перестали идти навстречу друг другу".

Юля уверяет, что учла ошибки прошлых отношений и теперь у нее все иначе. К тому же ради Вячеслава она и сама готова меняться – говорит, что стала правильно питаться, что он ее мотивирует к здоровому образу жизни.

Но о свадьбе пока речи не идет – им хочется получше узнать друг друга и не спешить. "Хотя я не против снова создать семью, снова забеременеть и родить – хотела бы на сей раз мальчика", – заявила Началова.