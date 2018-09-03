Ани Лорак воссоединилась с мужем-изменником

Муж Ани Лорак показал фотографию, на которой запечатлен с именитой супругой и их дочерью Софией. Супруги отвели наследницу в первый класс.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram муж Ани Лорак Мурат в Stories опубликовал несколько фотографий и видео, на которых запечатлена их дочь София. Девочка играет с подружкой, а потом прохаживается с отцом по детскому магазину. А сегодня, 3 сентября, Мурат повел наследницу в первый класс. Разумеется, не смогла пропустить столь значимое событие и сама Ани Лорак.

"Благослови Бог моих девочек. Что за чудесный день. Семь лет прошло, и теперь в первый класс пошла моя бесконечная любовь", – написал по-английски Мурат на фотографии, где запечатлен вместе с дочкой Софией и супругой Ани. Многочисленные поклонники немедленно сделали вывод, что популярная исполнительница ради такого события смогла забыть обиды.

Напомним, скандал в казалось бы идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.

Почти сразу ушлые журналисты узнали, что любовницу Мурата зовут Яна Беляева, она – финалистка престижного конкурса красоты на Украине. Кстати, в недавнем интервью девушка заявила, что у нее нет интимных отношений с мужем Ани Лорак. В эфире "Світського життя" Беляева подтвердила, что знакома с мужем Лорак, но заявила, что на видео не она. Якобы ее с кем-то перепутали.

"Мне приписали роман с Муратом, мужем Ани Лорак. У меня не было с ним романа. Я знакома с Муратом, нас познакомил общий друг, когда мы были в одной компании", – поведала Яна Беляева. Когда же у нее спросили, что теперь делать в сложившейся ситуации, всю ответственность Яна свалила на Мурата. "Я не знаю, пускай он разбирается", – коротко сказала темноволосая красотка.