Егора Крида на ночь глядя посетили серьезные мысли

Певец разместил в полночь грустный пост о своих терзаниях. Артист дал понять, что устал от критики в соцсетях и хочет изменить жизнь.

"Все чаще посещают мысли о том, чтобы удалить свой Instagram, не видеть всего этого д…ма в интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации. Голова всегда забита делами на 100% так, что уснуть не получается, а тут еще эти "соцсети…" – начал публикацию Крид. "Мне постоянно пишут, что во мне что-то не так. Не та прическа, не те брови, не те татуировки, не те девушки, не те шмотки и т. д.", – признался артист.

При этом он отметил, что ему плевать на подобные замечания и никто кроме него не вправе решать, как ему "жить, выглядеть, какую музыку делать, с кем спать".

"Уехать бы на море с любимой, жить на лодке, плыть куда-то, изучая неизведанное. Где счастье? В чем оно? На что мы тратим свое время? Тем ли мы занимаемся?" – поделился своими размышлениями о смысле жизни музыкант.

Также Егор задался вопросом: может ли человек влиять на свою судьбу или все предрешено? Кроме того, певец признался, что в профессии артиста минусов больше, чем плюсов.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 2 Сен 2018 в 1:50 PDT

В завершение своего длинного поста артист сообщил, что все-таки не удалит аккаунт и останется на связи с поклонниками. Недоброжелателям же он посоветовал отписаться от него.

Послание певца обеспокоило подписчиков. "Егор! Не вздумай удалять свой Instagram!!! Ты что?! А как же твои фанаты? Которые так сильно тебя любят!", "Ты очень успешный артист, а хейтерам, которые пишут гадость, просто нечем заняться либо они хотят, чтобы на них обратили внимание!" - написали поклонники артиста.