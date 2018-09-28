"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал

Иван Краско дал понять, что весь скандал с любовницей, которая еще моложе, чем его жена, – умело срежиссированная работа ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". По мнению артиста, ситуация зашла очень далеко.

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